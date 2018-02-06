Вице-президент по разработке мессенджера Facebook Дэвид Маркус заявил, что в обозримом будущем компания не планирует запускать на платформе систему криптовалютных платежей.

По его словам, если будут решены все проблемы и негативные факторы, связанные с криптовалютами, в том числе высокие комиссии за переводы и низкая скорость подтверждения транзакций, то Facebook может пересмотреть свою позицию.

«После того как отрасль начнет лучше саморегулироваться, когда появится значительное количество достойных продуктов, которым нужна реклама на платформе, тогда мы что-нибудь придумаем, чтобы интегрировать подобные вещи», — цитирует Coindesk Маркуса.