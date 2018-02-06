Иностранные банки cтали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета, рассказали РБК несколько зарубежных банкиров и подтвердили опрошенные юристы. В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов «по причине создания видимости смены налогового резидентства».



В связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов европейские банки стали обновлять сведения о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков, говорит руководитель практики «международное право и налоги» «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. По ее словам, крупные банки давно находятся под пристальным вниманием контролирующих органов, так как в них держат средства в том числе фигуранты «кремлевского списка», опубликованного Минфином США. Сейчас практика ужесточения требований к клиентам распространилась и на мелкие банки, которые раньше могли открыть счет нерезиденту по одному паспорту, поясняет Семеняка.

По словам банкиров, есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый — источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с теми суммами, которые хранятся на счету в банке. Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям — ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.

Второй определяющий фактор при проверке иностранного банка — подтверждение налогового резидентства. Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных активах своих резидентов. Как ранее писал РБК, состоятельные россияне в 2017 году массово меняли налоговое резидентство, чтобы скрыть информацию о своих банковских счетах за рубежом от налоговых органов. Однако, по оценкам компании Smartgen, после того как Россия присоединилась к договору об автоматическом обмене налоговой информацией с многими странами в декабре прошлого года (73 государства будут предоставлять информацию о счетах российских юридических и физических лиц), европейские банки стали с особой осторожностью оценивать налоговый статус своих клиентов.

«Просто прийти в любой европейский банк с новым паспортом, который сейчас несложно «приобрести» в множестве юрисдикций, показать доход от сдачи недвижимости и надеяться на свою многолетнюю дружбу с банкиром уже недостаточно», — указывает финансовый директор компании Smartgen (оказывает консультационные услуги по обеспечению статуса налогового резидентства в Израиле) Дин Поллак.

В Smartgen подтвердили, что в последние два месяца к ним поступило большое количество обращений от состоятельных клиентов с просьбой обосновать их статус налогового резидентства в Израиле. Как правило, эти просьбы связаны с новыми, повышенными требованиями к клиентам со стороны банков из Швейцарии, Англии, Израиля, Люксембурга и Кипра. Как пояснили в Smartgen, в числе клиентов банков этих стран появились, в частности, израильские граждане с российскими источниками происхождения капитала.