Курс биткоина во вторник, 6 февраля, продолжил свое снижение, потеряв до 25% стоимости. Эксперты прогнозируют, что падение продолжится и до конца недели можно будет увидеть еще один виток снижения.



«Курс биткоина устанавливается участниками данного рынка в каждом конкретном случае. Покупатель и продавец сходятся в цене, таким образом, мы видим курсовые значения биткоина. Фундаментально его также сложно оценить, как эффективность для человечества программы полетов на Марс и Луну. И в том, и в другом случае исследуется то, чего люди ждут в будущем, но без чего в настоящем можно легко обойтись. Ведь если сравнить количество трансакций биткоина в секунду с количеством трансакций системы платежей Visa или Mastercard, то первый уступит в тысячи раз, а поэтому зачем человечеству инструмент со слабым КПД?» — говорит аналитик компании «Алор Брокер» Евгений Корюхин.

«Биткоин падает из-за того, что крупнейшие западные банки запретили его использование в своих расчетах, то есть непонятно, что делать с цифровыми валютами, которые есть на руках у инвесторов. Получается, что их можно использовать только в спекулятивных целях. Такие страны, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея, ввели жесткие ограничения или вообще запретили торговлю биткоинами, то есть валюта стала такой вещью в себе. Мировые регуляторы готовы использовать в своих расчетах блокчейн, но никак не биткоины. Кроме того, инвесторы избавляются от токенов, которые они получали при многочисленных и часто мошеннических ICO и которые теперь ничего не стоят», — считает председатель наблюдательного совета банка «Воронеж» Мурад Салихов.

«Пока у криптоманов и инвесторов в данные проекты есть вера в их перспективу, курс может расти. Но время и эффективность системы расставляет все на свои места. У биткоина будущего нет. Что касается прогноза по курсу биткоина, то, скорее всего, к концу недели он может потерять еще от 15% до 40% своей стоимости. Такая большая вилка указана по причине абсолютной непредсказуемости ситуации», — сказал Корюхин.