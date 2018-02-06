Циклический фактор остается положительным для 2018 года, однако существующие в экономике ограничения не позволяют ей расти быстрее, чем на 1,5—2% в год. Об этом рассказали в своем макроэкономическом обзоре эксперты Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

По мнению аналитиков, главным фактором роста в 2017 году стало завершение отрицательной фазы делового цикла и возвращение к циклическому росту. «Признаками выхода из нижней точки делового цикла является позитивная динамика инвестиций, изменившееся поведение населения, что проявилось в росте розничного оборота, а также снижение рисков благодаря экономической политике государства», — поясняют экономисты.

«Циклический фактор остается положительным и для 2018 года (при этом влияние внешнеторгового фактора, несмотря на растущие цены на нефть, по-прежнему отрицательное). Однако существующие в экономике ограничения не позволяют ей расти быстрее, чем на 1,5—2% в год. В том числе издержки компаний на труд вновь начинают расти, доля прибыли компаний в ВВП сокращается, остатки на их депозитных счетах в банках увеличиваются… существует неопределенность относительно будущей экономической политики правительства после президентских выборов плюс новые санкционные риски, усиливается конкуренция на мировых сырьевых рынках, исчерпывается потенциал экспортного роста в сельском хозяйстве», — говорится в исследовании.

По оценке экспертов, при сохранении текущих тенденций в российской экономике и внешнеторговой конъюнктуры состояние платежного баланса и курс рубля останутся стабильными. Возможный рост среднегодовой цены на нефть будет компенсирован более значительными покупками валюты Минфином в соответствии с новым бюджетным правилом, а также увеличением импорта.



Эксперты, анализирующие состояние банковского сектора, оценивают итоги 2017 года как противоречивые. «С одной стороны, возобновился рост банковских активов и — в некоторых сегментах — объема кредитования. С другой — сокращалась прибыль, а в ходе санации обнаруживались значительные объемы некачественных активов в крупнейших банках», — отмечается в обзоре.