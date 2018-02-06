Верховный суд РТ 6 февраля оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры на решение Приволжского райсуда Казани, который отпустил под домашний арест экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина.

Как сообщает TatCenter , следствие просило изменить меру пресечения Роберту Мусину с содержания под стражей на домашний арест в связи с ухудшением здоровья и, учитывая признание вины.

Домашний арест Мусина в конце января обжаловала прокуратураТатарстана. Судебное решение, вынесенное 26 января, ведомство сочло незаконным и необоснованным.