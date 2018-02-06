Изменить меру пресечения на домашний арест ранее просило следствие.
Верховный суд РТ 6 февраля оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры на решение Приволжского райсуда Казани, который отпустил под домашний арест экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина.
Как сообщает TatCenter, следствие просило изменить меру пресечения Роберту Мусину с содержания под стражей на домашний арест в связи с ухудшением здоровья и, учитывая признание вины.
Домашний арест Мусина в конце января обжаловала прокуратураТатарстана. Судебное решение, вынесенное 26 января, ведомство сочло незаконным и необоснованным.
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