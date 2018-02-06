В Индии до конца финансового года, заканчивающегося 31 марта, будут разработаны надлежащие правила регулирования криптовалют, заявил Субхаш Чандра Гарг.

По его словам, [криптовалютные] биржи, которые сейчас работают, не регулируются как биржи. Они в некотором роде самонастраиваются, саморегулируются. Никаких юридических или законодательных требований для проведения KYC (знай своего клиента) нет. Записей транзакций тоже нет.

«Мы надеемся, что в течение этого года комитет завершит работу над своими рекомендациями, а затем потребуются изменения в законодательстве, нормативные требования. Но, конечно же, к концу этого финансового года будут установлены правила», — цитирует его Anycoin .

Напомним, ранее глава Минфина Индии Арун Джейтли (Arun Jaitley) в ежегодной бюджетной речи заявил, что правительство не считает криптовалюты законным средством платежа. Подобной жесткой позиции придерживается и Резервный банк Индии.