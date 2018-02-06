В команде IT-поддержки швейцарского Credit Suisse появился виртуальный агент, который помогает сотрудникам банка в решении повседневных технических проблем. Amelia, как назвали новую «сотрудницу», представляет собой новое поколение виртуальных агентов с когнитивными способностями, позволяющими анализировать человеческие эмоции.

Как сообщили в банке, Amelia, в отличие от своих коллег — живых людей, не делает перерывов и будет доступна даже в праздничные дни. Она отвечает на текстовые запросы на английском языке в режиме 24/7, помогая с общими, но простыми проблемами, которые составляют почти половину всех запросов в службу поддержки.

Amelia стала результатом новаторской разработки Credit Suisse в партнерстве с IPsoft, поставщиком технологий в сфер искусственного интеллекта. Банк сгенерировал специальный словарь и обучил виртуального агента всем внутренним процессам и системам для диагностирования проблем и поиска решений. Также для Amelia разработан специальный алгоритм, помогающий избегать ситуаций, когда общение с IT-поддержкой провоцирует раздражение у человека, который обращается за помощью.



Ожидается, что Amelia научится решать новые и более сложные проблемы, а также взаимодействовать на разных языках.

