Рынок ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в 2017 году продемонстрировал рекордный рост на фоне снижения процентных ставок. Объем выданных кредитов вырос на 37,2%, до 2 трлн рублей. Всего было предоставлено 1,1 млн ипотечных займов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка.

«Пик ипотечного кредитования пришелся на декабрь 2017 года, когда было выдано 151 тысяча кредитов на сумму более 290 миллиардов рублей (годом ранее — 103 тысячи кредитов на сумму 184 миллиарда рублей), прирост составил 46,4 и 58,1% соответственно. Доля рублевых ИЖК в объеме всех кредитов, предоставленных гражданам в декабре 2017 года, составила 27,3%, увеличившись за месяц на 1,8 процентного пункта. Средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке продолжала снижаться в течение года и достигла в декабре 2017 года рекордно низкого значения в 9,79% (11,54% в декабре 2016 года)», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, совокупная задолженность по ИЖК на конец прошлого года составила 5,2 трлн рублей (рост за год на 15,5%). При этом задолженность по валютной ипотеке существенно сократилась — по итогам года она упала на 40,3%. Ее доля в общем объеме ИЖК — 0,8%.