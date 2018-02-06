Полный набор регулятивных требований к банкам, включенных в «Базель III», должен вступить в силу с 2022 года. Как следует из сообщения ЦБ РФ, такой план предусмотрен документами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН).

БКБН 7 декабря 2017 года опубликовал документы, посвященные завершению работы над посткризисными реформами, входящими в пакет стандартов «Базеля III» (Basel III: Finalising post-crisis reforms).

«Базель III» является ключевым элементом политики БКБН после мирового финансового кризиса 2008—2009 годов и направлен на повышение устойчивости банковских систем в странах «Группы 20», напоминают в российском Центробанке. В этой связи Банк России продолжает разработку и внедрение в российское банковское регулирование нормативных актов, основанных на стандартах БКБН, в том числе входящих в «Базель III».

В рамках завершения разработки стандартов «Базеля III» БКБН принял следующие решения в отношении отдельных его элементов:

— завершение пересмотра стандартизированных подходов к оценке кредитного и операционного рисков в целях повышения их чувствительности к риску, а также сопоставимости нормативов достаточности капитала различных банков;

— ограничение использования подходов к оценке рисков на основе внутренних моделей в целях достаточности капитала, в том числе сокращение перечня подходов, которые могут применяться для расчета кредитного риска по отдельным классам активов (в отношении кредитных требований к корпоративным заемщикам, а также к финансовым организациям исключается возможность использования «продвинутого» подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), в отношении долей участия в капитале полностью исключается возможность использования ПВР);

— введение постоянно действующего порога на отношение рассчитанной с использованием продвинутых подходов к оценке риска совокупной величины активов, взвешенных по риску, к аналогичному показателю, рассчитанному с использованием стандартизированных подходов (output floor);

— совершенствование действующих подходов к расчету показателя финансового рычага, в том числе введение надбавки (буфера) к нормативу финансового рычага в отношении системно значимых в глобальном плане банков.

«Итоговый набор регуляторных требований к банкам, включающий в себя все изменения «Базеля III», а также пересмотренные подходы к оценке рыночного риска, внедрение которых изначально планировалось на 2019 год, планируется к вступлению в силу с 2022 года. Банк России планирует внедрить соответствующие изменения в банковское регулирование Российской Федерации, в том числе в части регулирования рыночного риска, в сроки, предусмотренные БКБН, — сообщается в релизе ЦБ. — В отношении порога на отношение рассчитанного с использованием ПВР размера активов, взвешенных по риску, к аналогичному показателю, рассчитанному с использованием стандартизированных подходов, БКБН опубликовал план-график поэтапного увеличения фактического значения порога до уровня минимально допустимого числового значения в размере 72,5% начиная с 1 января 2027 года».

Полный текст материалов БКБН на английском языке доступен на официальном сайте Банка международных расчетов.