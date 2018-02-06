Банк России с 6 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Сибирского Банка Реконструкции и Развития (регистрационный номер 1284, г. Тюмень), сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — говорится в сообщении ЦБ.



Согласно сообщению регулятора, резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств.

«Формирование по требованию надзорного органа необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). В настоящее время СБРР фактически прекратил работу. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — отмечается в сообщении ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении СБРР меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

В соответствии с приказом Банка России в СБРР назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Сибирский Банк Реконструкции и Развития — участник системы страхования вкладов.



Напомним, 31 января СБРР приостановил операции по счетам юридических и физических лиц. Об этом порталу Банки.ру сообщили сотрудники дополнительных офисов финучреждения в Тюмени и Сургуте. По словам представителя кредитной организации, в банке проходила проверка ЦБ. На следующий день, 1 февраля, сообщалось, что офисы банка не работают из-за технического сбоя.