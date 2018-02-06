Падение фондового рынка в США 5 февраля за день сократило состояние 500 самых богатых людей мира на 114 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Оптимизм, связанный со снижением налогов, из-за которого в январе на рынке были зафиксированы заметные успехи, теперь уступил место опасениям относительно инфляции, поясняет Bloomberg.



Больше всего пострадал основатель и руководитель американской инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Его состояние, которое Bloomberg называет третьим по величине в мире, за 5 февраля сократилось на 5,1 млрд долларов и теперь, согласно Bloomberg Billionaires Index, составляет 85 млрд. Кроме того, стоимость банковской компании Wells Fargo & Co, крупным акционером которой является Berkshire Hathaway Баффетта, в течение суток упала на 9,2%, уточняет агентство.

Наряду с основателем Berkshire Hathaway за один день более 1 млрд долларов, по информации Bloomberg, потеряли еще 17 млрд, в том числе глава Facebook Марк Цукерберг. Его состояние 5 февраля стало меньше на 3,6 млрд долларов (второй по величине показатель сокращения капитала в мире в этот день) и теперь составляет 74,7 млрд.

Потерь не избежал и богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал сократился на 3,3 млрд долларов до 116,4 млрд (третий показатель в мире). За Безосом в списке потерь следуют сооснователи Google, возглавляющие Alphabet Ларри Пейдж (его состояние на данный момент Bloomberg оценивает в 52,9 млрд долларов) и Сергей Брин (51,5 млрд). 5 февраля оба они потеряли примерно по 2,3 млрд долларов.