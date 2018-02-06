Спрос на состоявшемся во вторник, 6 февраля, аукционе по доразмещению третьего выпуска купонных облигаций Банка России и, соответственно, объем размещения составили 74,15 млрд рублей по номиналу (более 75,5 млрд по ценам заявок) при объеме предложения порядка 326,7 млрд. Соответствующие данные приводятся на сайте регулятора.

Диапазон цен в заявках составлял 100—100,0001% от номинала облигаций, средневзвешенная цена — 100%.

Размещение третьего выпуска КОБР (№ 4-03-22BR1-7 с погашением 14 февраля 2018 года) общим объемом 500 млрд рублей стартовало в ноябре-2017. На сегодняшнем аукционе были предложены облигации, оставшиеся неразмещенными по итогам предыдущих аукционов. По итогам всех аукционов совокупный объем размещенных бумаг выпуска составляет более 247,4 млрд рублей по номиналу, что примерно вдвое меньше объема предложения.

Кроме того, 6 февраля был проведен аукцион по доразмещению пятого выпуска КОБР (№ 4-05-22BR1-7 с погашением 18 апреля 2018 года). Из этого выпуска общим объемом 300 млрд рублей по итогам трех январских аукционов оставались неразмещенными бумаги чуть менее чем на 28 млрд рублей по номиналу. На сегодняшнем аукционе спрос оказался несколько выше — 30,37 млрд рублей (по ценам заявок — чуть более 30,5 млрд). Спрос был удовлетворен в объеме, соответствовавшем объему предложения, то есть примерно на 28 млрд рублей по номиналу (на 28,1 млрд по ценам заявок). Таким образом, пятый выпуск КОБР на текущий момент размещен в полном объеме.

Диапазон цен в заявках на доразмещаемые бумаги составлял 100—100,003% от номинала облигаций, средневзвешенная цена — 100,0006%.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа 2017 года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября 2017-го. Объем размещения второго выпуска (он был погашен 17 января 2018 года) по итогам аукционов, проведенных в октябре и ноябре, составил порядка 226,1 млрд рублей по номиналу при общем объеме выпуска 500 млрд. На трех декабрьских аукционах по размещению КОБР четвертого выпуска (с погашением 14 марта) совокупный объем размещения по номиналу составил порядка 48,3 млрд рублей при общем объеме выпуска 200 млрд.

ЦБ запланировал на 13 февраля начало размещения шестого выпуска купонных облигаций объемом 400 млрд рублей.



На начало дня 6 февраля в банковском секторе был зафиксирован рекордный структурный профицит ликвидности в размере 3 трлн 557,4 млрд рублей.

