Банки по итогам проведенных во вторник, 6 февраля, двух депозитных аукционов со сроками один день и одна неделя разместили в Центробанке 3 трлн 796,4 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте регулятора.

На недельном аукционе ЦБ привлек 2,83 трлн рублей, что соответствовало установленному лимиту и стало максимальным объемом размещения средств банков по итогам одного депозитного аукциона. Объем предложения со стороны кредитных организаций был больше — 3 трлн 82,7 млрд рублей. В недельном депозитном аукционе приняли участие 296 кредитных организаций из 62 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,5% до 7,75%, средневзвешенная ставка размещения составила 7,67% годовых.

На однодневном аукционе банки разместили в ЦБ на депозитах все средства, которые предложили, — 966,4 млрд рублей при лимите аукциона в 1 трлн. Участвовали 138 банков из 29 регионов. В заявках фигурировали ставки от 7,4% до 7,75% годовых, а средневзвешенная ставка равнялась, как и на недельном аукционе, 7,67%.

На еще двух «коротких» аукционах, состоявшихся после проведения предыдущего недельного аукциона 30 января , предложение со стороны банков было выше лимитов ЦБ. Так, на однодневном аукционе 5 февраля банки предложили 1 трлн 91,1 млрд рублей и в итоге разместили на депозитах в Центробанке соответствовавшие лимиту 700 млрд рублей, а на аукционе 1 февраля со сроком депозита четыре дня эти показатели равнялись 733 млрд и 610 млрд рублей соответственно. Средневзвешенные ставки размещения на этих аукционах составили 7,67% и 7,69% соответственно.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Рекордный объем предложения со стороны банков по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд рублей.



На начало дня 6 февраля в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 3 трлн 557,4 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года, и сегодняшний показатель стал рекордно высоким.

