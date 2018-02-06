В «Большой четверке» австралийских банков заявили, что не планируют запрещать своим клиентам осуществлять покупку криптовалют с помощью банковских карт и других финансовых услуг организаций.

В Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) не сотрудничают с «эмитентами цифровых валют и криптобиржами» из-за отсутствия регулирования в индустрии, однако считают, что клиенты банка имеют полное право приобретать криптовалюты.

По словам представителей второго по капитализации австралийского банка Westpac, в кредитной организации не вводили никаких ограничений на покупку криптовалют с помощью кредитных карт.

В Национальном банке Австралии (NAB) намекнули, что блокируют некоторые транзакции, дабы обеспечить безопасность клиентских средств, сообщает ForkLog .

Одновременно с этим, в Commonwealth bank не подтвердили и не опровергли информацию о подобных действиях.