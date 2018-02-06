Развернутое в банке ЗЕНИТ решение поддерживает операции с финансовыми инструментами рынка ценных бумаг, валютного и денежного рынка, включая сделки покупки/продажи с акциями и облигациями, драгоценными металлами, МБК, конверсионные операции, сделки с наличными и клиринговыми валютами, документарные операции, РЕПО, опционы, фьючерсы, свопы, кредитные сделки, корпоративные выплаты и другие.

В режиме реального времени осуществляется контроль ключевых событий в системе: нарушение лимитов при заключении сделок, заключение внелимитных сделок, доступность рыночных и справочных данных для расчета лимитов. В системе реализована функциональность персональных лимитов ответственности, формируются отчеты о лимитах и сделках с требуемой детализацией.

В дополнение к набору базовых расчетов, входящему в состав платформы EGAR Risk & Limits Manager, в рамках проекта совместно со специалистами банка настроено множество дополнительных лимитов, рассчитываемых по внутренним банковским методикам.

Вошедший в поставку продукт EGAR Connect, образующий интеграционный слой развернутого в банке решения, обеспечивает взаимодействие EGAR Risk & Limits Manager с основной автоматизированной банковской системой (АБС) и аналитическими приложениями для работы с деривативами, предоставляя возможность реализации полноценного STP. Специалистами ЕГАР Текнолоджи было настроено около 30 интеграционных потоков. Выполняются автоматические сверки полноты и целостности данных АБС и платформы EGAR Risk & Limits Manager.

На настоящий момент ГК ЕГАР Текнолоджи оказывает услуги по сопровождению системы.

Начальник управления операционных рисков и контроля банка ЗЕНИТ Дмитрий Козлов отмечает: «Активно двигаясь в русле диджитализации бизнеса, мы осознаем, что именно гибкость бизнес-процессов и используемых технологий сможет поддержать нарастающую динамику банковского рынка сейчас и в будущем. Безусловно, это относится и к задачам управления рисками, где на основе платформы EGAR Risk & Limits Manager, вместе с ГК ЕГАР Текнолоджи, мы завершили проект по организации контроля лимитов в сегменте инвестиционных операций и готовы к движению по другим направлениям риск-менеджмента уже в новом технологическом качестве.

Специалисты ГК ЕГАР Текнолоджи выполнили проект в срок и проявили все необходимые компетенции в области банковской деятельности, инвестиционных операций, управления рисками и технологий интеграции».

Начальник управления риск-технологий банка ЗЕНИТ Леонид Черкунов дополняет: «Система EGAR Risk & Limits Manager предоставила банку все возможности, заявленные на момент проведения конкурса, и в полной мере проявила свою гибкость, успешно пройдя через процесс настройки и интеграции в ИТ-ландшафт Банка, а также обеспечила высокий уровень надежности и многократный рост производительности обработки операций».

Заместитель Генерального директора ГК ЕГАР Текнолоджи Михаил Талантов комментирует: «Банк ЗЕНИТ, стоящий во главе одноименной Банковской группы, является заметным игроком и известным брендом российского финансового рынка. Внедрение в Банке платформы по управлению рисками и контролю лимитов EGAR Risk & Limits Manager было для нас крайне ответственной задачей, во многом – знаковым проектом. Мы хотели бы поблагодарить проектную команду Банка ЗЕНИТ за высокий профессионализм и энергичное сотрудничество. Мы также отдаем себе отчет в серьезности стоящих сегодня перед Банком задач, отвечающих новой стратегии Банковской группы, и рассчитываем на еще более полное раскрытие потенциала нашей платформы в области комплексного управления финансовыми рисками».

EGAR Risk & Limits Manager – это система, позволяющая в режиме реального времени вести расчеты и выполнять мониторинг факторов, влияющих на величину риска, в том числе в контексте директив Базель III и МСФО 9, осуществлять консолидированный контроль лимитов как по инвестиционным, так и по кредитным сделкам в различных разрезах. Система предоставляет широкие возможности по кастомизации, поддерживает гибкое задание лимитов, настраиваемый механизм обработки их превышений, допускает подключение внешних расчетных библиотек, таких как Numerix и других, и содержит блок отчетности для полноценного мониторинга риска. Технологическая платформа системы выполнена в стандартах SOA и Java EE и может использоваться совместно с BPM-решениями для автоматизации бизнес-процессов.

ГК ЕГАР Текнолоджи – российская группа компаний, специализирующаяся в области разработки программного обеспечения, системной интеграции и оказания комплексных ИТ-услуг организациям различной отраслевой специализации, прежде всего участникам финансового рынка.

Опираясь на многолетний опыт сотрудничества с лидерами мировой ИТ- и финансовой индустрии, ЕГАР Текнолоджи предлагает российским и зарубежным заказчикам готовые программные продукты и специализированные решения, адаптированные к условиям локальных рынков. Среди клиентов группы компаний ЕГАР Текнолоджи – более 100 организаций различного масштаба ведения бизнеса по всему миру.

Основными направлениями деятельности ЕГАР Текнолоджи являются внедрение собственных операционных платформ и аналитических приложений для работы на финансовых рынках, построение и поддержка решений по автоматизации банковской и инвестиционной деятельности, управления рисками для поддержки МСФО 9 и Базель III. Также в числе ключевых задач группы компаний – поддержка клиентов в диджитализации бизнеса и развитие сервисов в России и за рубежом.

Источник: EGAR Technology