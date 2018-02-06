31 января 2018 года на торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Проект года: выбор ИТ-директоров» Банк Казани и компания Intersoft Lab были названы победителями в номинации «Лучшее решение в области бизнес-аналитики для банков». Конкурс «Проект года» - одно из наиболее авторитетных событий ИТ-индустрии в России, которое ежегодно с 2012 года проводится официальным сообществом ИТ-директоров Global CIO при поддержке Союза Директоров ИТ России. В 2017 году в состязании участвовали более 200 ИТ-проектов в свыше 30 отраслевых и профессиональных номинациях.

Отличительные особенности заявленного на конкурс проекта автоматизации управления прибыльностью и подготовки аналитической отчетности на СРМ-платформе «Контур» в Банке Казани: поддержка широкого круга управленческих и аналитических задач для различных категорий пользователей внутри банка, уникальный сервис самообслуживания в аналитике и оптимизация бюджета, достигнутая за счет использования компонентов свободного-распространяемого ПО.

В основе бизнес-аналитической системы - корпоративное хранилище данных - единый источник полной и качественной информации о деятельности организации. В хранилище ежедневно аккумулируются данные из учетных систем банка, выполняется контроль их качества, исправление, обогащение и консолидация; рассчитываются данные управленческой отчетности по методологии банка, включая управленческий баланс, отчет о прибылях и убытках с учетом трансфертной стоимости ресурсов и аллокаций накладных расходов. Собранные данные и управленческие показатели – основа для самостоятельного получения разнообразной аналитики по различным направлениям деятельности банка.

По оценке заказчика, ключевым результатом проекта стало новое качество принятия решений на всех уровнях управления банком, основанное на доверии к данным и детальной управленческой аналитике. По итогам проекта в аналитической службе банка централизована подготовка информации для оценки результативности и рентабельности бизнеса, мониторинга операционной и инвестиционной деятельности, управления рисками и ликвидностью, мотивации персонала и других задач. Аналитики получили возможность оперативно, не обращаясь в ИТ-службу, подготавливать управленческую информацию для собственных нужд и в интересах топ-менеджеров, руководителей и специалистов бизнес-подразделений банка.

В настоящий момент к системе бизнес-аналитики в Банке Казани подключено 120 автоматизированных рабочих мест.

Олег Бачурин, Вице-президент ООО КБЭР "Банк Казани":

«Одна из ключевых задач, стоящих перед ИТ-департаментами банков, - способствовать росту личной продуктивности сотрудников. Поэтому для меня, как ИТ-директора, было важно, чтобы по окончании проекта бизнес-пользователи могли самостоятельно, без привлечения ИТ-специалистов, получать необходимую им управленческую аналитику. Для этого нами был реализован в системе соответствующий функционал, решены методические вопросы, перестроены процессы подготовки аналитической отчетности. Цель была достигнута, и во многом благодаря тому, что мы не столкнулись с естественным для многих пользователей сопротивлением нововведениям, наоборот, наш внутренний заказчик – аналитические управление банка - был изначально сторонником ИТ-перемен».

ООО КБЭР «Банк Казани» - универсальный региональный коммерческий банк, основанный в 1990 году и являющийся старейшим финансовым учреждением г. Казани. Участниками банка являются Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» и российская лизинговая компания Лизинг-Трейд. Среди корпоративных клиентов банка - крупнейшие организации, обеспечивающие функционирование транспорта, водо- и энергоснабжения, предприятия ЖКХ, торговли и бытового обслуживания населения, перерабатывающие компании и другие.

Источник: Компания Intersoft Lab