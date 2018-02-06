Выплаты вкладчикам Сибирского Банка Реконструкции и Развития , у которого ЦБ отозвал во вторник лицензию, начнутся не позднее 20 февраля, сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте в Интернете официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.



Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 12 февраля.