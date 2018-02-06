Агентство по страхованию вкладов, которое с 26 декабря осуществляет через Сбербанк расчеты с вкладчиками рухнувшего банка «Канский», к настоящему моменту выплатило компенсации уже на 1,7 млрд рублей, что составляет 91,7% ответственности агентства по данному страховому случаю. Страховку получили 3,6 тыс. вкладчиков, уточняется в сообщении АСВ .

Кроме того, в результате проведенной агентством совместно с временной администрацией банка работы по восстановлению отсутствующей информации об открытых счетах (вкладах), в реестр обязательств банка перед вкладчиками внесены изменения в части основной суммы вклада в размере 68,1 млн рублей по вкладам примерно 10% физических лиц, в отношении которых совершались мошеннические действия.

Всем вкладчикам банка, по счетам (вкладам) которых внесены изменения в реестр, направлено СМС-уведомление о возможности получения возмещения по вкладам в банке-агенте — Сбербанке.

Напомним, лицензия у банка «Канский» (Красноярский край) была отозвана 13 декабря 2017 года.

Изначально АСВ сообщило, что в соответствии с реестром обязательств КБ «Канский» за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,8 млрд рублей могут обратиться порядка 7,1 тыс. вкладчиков.

При этом в ходе формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками были выявлены факты несанкционированных списаний со счетов физических лиц, операции по приему денежных средств без зачисления на счета всей суммы или ее части, а также другие грубые нарушения порядка учета операций с вкладами. В начале января 2018 года временная администрация обнаружила на компьютере одного из работников банка электронную таблицу с несистематизированной информацией о примерно 800 вкладчиках и суммах денежных средств, предположительно списанных со счетов вкладчиков без их распоряжений либо не зачисленных на их счета; в балансе банка сведения об этих операциях отсутствуют. До этого сообщалось о примерно 600 забалансовых вкладчиках банка.

Согласно балансу банка «Канский», его обязательства перед физлицами составляют 1,929 млрд рублей.



АСВ ранее информировало вкладчиков о порядке восстановления их прав , нарушенных бывшим руководством банка «Канский», и «продолжает осуществлять весь комплекс ранее заявленных мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов вкладчиков», отмечается в сообщении агентства.

