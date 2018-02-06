Центральный банк России с 6 февраля повысил официальный курс доллара США к рублю на 58,70 коп., до 56,6278 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,4959 руб., что выше предыдущего дня на 40,01 коп.

Торги на Московской бирже по рублю открылись резким снижением на фоне падения цены на нефть, комментирует Владислав Антонов, аналитик Альпари. На американской сессии давление на российскую валюту усилилось из-за укрепления американского доллара.

«Вчера я писал, что как только продавцы в нефти пройдут зону поддержки в границах $67,10-67,45, падение ускорится до $65,85 за баррель марки Brent на фоне закрытия длинных позиций. Поддержка пройдена. Рубль может опираться только на спрос на ОФЗ. Я считаю, что ослабление продолжится и новой целью для пары доллар/рубль выступит уровень 57,50 руб., после него – 57,95 руб. Для пары евро/рубль цель находится на отметке 71,50 руб. за евро», - сообщает аналитик.

По словам Георгия Ващенко, начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», объем покупки валюты может быть увеличен до 15 млрд руб. (прежняя оценка – 10 млрд.).

«На рынке есть определенные опасения, что на фоне снижения цены на нефть и коррекции рынков это может привести к ослаблению рубля. Однако, по моему мнению, вероятность, что действия Минфина повлияют на рубль, минимальная. Ведомство покупает лишь сверхдоходы от экспорта, причем, по цене около 4000 руб. за барр. При цене на нефть в диапазоне $60-70 за барр., курс USD/RUB в феврале ожидаю преимущественно в коридоре 56- 58», - прогнозирует эксперт.

По мнению Игоря Ковалева, аналитика ГК ИнстаФорекс, судя по масштабам продолжающегося снижения активов на фондовых площадках, рубль как рисковый актив продолжит падение в краткосрочной перспективе, уступив доллару уровень 57 руб. с ближайшей целью на 57,20 руб. Далее дополнительное давление на отечественную валюту способна оказать нефть, если сегодняшний отчет API отразит рост запасов энергоносителей.

USD/RUB может пробить отметку 57,00 и коснуться района 57,20. Тем не менее, не исключено, что уже во второй половине дня часть рынка испугается масштабов движения и начнет фиксировать прибыль, что может вернуться цены ниже 57,00 на закрытии торгов, поясняет Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club.