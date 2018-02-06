Как сообщает Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн», курс доллара на московской бирже держится на уровне 57 рублей 15 копеек, евро торгуется на уровне 70 рублей 95 копеек.

«Покупки Минфина на уровне почти 300 миллиардов рублей в месяц делает динамику российского рубля крайне предсказуемой. Российская валюта, очевидно, будет находиться в ближайшее время под давлением. Мы неоднократно говорили об этом ранее. Ближайшие цели для роста на наш взгляд это 58 - 59 рублей за единицу», - анализирует Глеб Задоя.

Курс USD/RUB впервые за месяц подскочил выше 57, что связано с коррекцией акций и нефти, констатирует Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». Нефть торгуется в диапазоне $65–70, то есть на 30–40% выше, чем заложено в пессимистическом макроэкономическом сценарии.

«В условиях высокой волатильности ЦБ, на мой взгляд, воздержится от снижения ключевой ставки в пятницу, даже несмотря на то, что на денежном рынке ставки сейчас на 0,75 п.п. ниже ключевой. Реакция рынка на решение регулятора будет нейтральной. Высокая ключевая ставка сейчас удерживает спекулянтов от атаки на рубль и способствует удержанию инвесторов в рублевых инструментах. Пара USD/RUB, вероятнее всего, до конца недели будет торговаться в диапазоне 56,50–57,50», - прогнозирует эксперт.

По словам Романа Блинова, эксперта компании «Международный финансовый центр», российская валюта послушно продолжает отступление с оглядкой на мировые фондовые рынки и рисковые активы в целом. Впрочем, риски для нашей валюты будут сохраняться до тех пор, пока не завершится масштабная коррекция на фондовых площадках мира в условиях бегства от рисков, которое вдобавок подрывает позиции нефти.

«Что касается общего потенциала снижения российской валюты, причин для драматических движений на данный момент не наблюдается. Поскольку доллар остается фундаментально слабым, и даже в случае улучшения настроя вряд ли сможет продемонстрировать устойчивое ралли, рубль почувствует себя комфортнее, как только паника в сегменте рисковых активов утихнет», - поясняет эксперт.