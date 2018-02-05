Союз пострадавших вкладчиков обвиняет Центробанк в сделках с предпочтением, по которым Агентство по страхованию вкладов массово оспаривает снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков . Выяснилось, что регулятор и сам спасал свои деньги из Татфондбанка (ТФБ) и Интехбанка. В связи с этим союз во главе с Александрой Юмановой подал иски к ЦБ сначала по займам Татфондбанка, а на этой неделе готовит заявление и по досрочно погашенным кредитам Интехбанка, сообщает «Реальное время».



«Мы подали иск к ЦБ по займам Татфондбанка и на этой неделе постараемся подать по Интехбанку, где практически аналогичная ситуация. По «Татфонду» возврат был в четвертом квартале 2016 года. Конкретной даты не знаем, потому что документов от АСВ не видим. Это они у нас знают все, но никому ничего не говорят», — рассказала Юманова.

Тем не менее по бухгалтерскому балансу видно, что на конец III квартала Татфондбанк должен был Центробанку 18 млрд рублей. На конец IV квартала, когда отчет составляла уже временная администрация, баланс по кредиту составил всего 3 млрд, то есть под конец года банк выплатил регулятору 15 млрд рублей.

«Сейчас же АСВ пытается вернуть деньги с «физиков». Говорят: вы знали, что банк рухнет, зачем вклады снимали?! А сами они при этом забирали деньги. ЦБ знал о тяжелом положении ТФБ, как подтверждает их переписка. Тем не менее он ему не просто займы давал, но еще и банки на санацию, то есть ЦБ вливал деньги в ТФБ, зная, что сейчас их украдут! А теперь сами они забрали деньги и возвращать не собираются!» — возмущается Юманова.

Конкурсный управляющий не стал обжаловать эти сделки ЦБ, поэтому Союз пострадавших вкладчиков решил сам идти в суд. Впрочем, одну из операций регулятора АСВ все же оспорило в досудебном порядке, в конкурсную массу возвращено 58 млн рублей. Это произошло после вмешательства союза, отмечает издание, но возвращать миллиарды АСВ не собирается, называя возврат кредитов сделками РЕПО.

«Какая разница, какие это сделки, если все это деньги?! Тем более если нам говорят, что мы знали о проблемах, потому что за две недели появилась картотека неисполненных платежей, а ведь ЦБ знал, что все плохо, еще в мае, и это они публично говорили. А так они наверняка знали еще за год до того, как банк рухнул», — говорит Юманова.

Первое судебное заседание по делу ТФБ отложили до 19 февраля. В ближайшие дни Союз вкладчиков подаст еще одно заявление в арбитраж уже по займу Интехбанка.

В 2016 году ЦБ выдал кредит «Интеху» на 3,3 млрд рублей, но 14 декабря того же года, то есть на следующий день после дефолта, бывший глава Нацбанка Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов потребовал досрочного погашения и начал снимать деньги со счетов, забрав несколькими траншами 389 млн рублей. При этом картотеку неисполненных платежей в банке завели только 14 декабря, хотя должны были сделать это еще 12-го, пояснил недавно в суде представитель АСВ. Теперь и эту сделку можно считать сомнительной, и юристы от лица вкладчиков пробуют ее оспорить.

Ответный шаг вкладчиков ТФБ и «Интеха» по отношению к искам АСВ эксперты называют креативной идеей и отчасти прецедентом в судебной практике по проблемным банкам. Правда, шансы истцов на успех они оценивают осторожно.

