Житель Ангарска арендовал помещение в трамвайном депо и открыл там майнинг-ферму.

Помещение в муниципальном предприятии «Ангарский трамвай» было арендовано предприимчивым майнером за 2,3 тысячи рублей — это примерно в пять раз дешевле средней цены за аренду офиса в городе. При этом он уведомил администрацию, что собирается разместить в помещении вычислительную технику, сообщает Anycoin .

Нелегальную майнинг-ферму обнаружил контролер из «Иркутскэнергосбыта», который поинтересовался у администрации, что за подразделение на территории госпредприятия потребляет столько электроэнергии. Директор депо затруднился ответить на этот вопрос. Оборудование майнера было отключено, а он сам «расторгнул договор аренды и вывез все оборудование».

В данный момент долг перед энергетиками предприятия «Ангарский трамвай» составляет около 50 млн рублей.