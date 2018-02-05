В Казани за незаконную банковскую деятельность осудили пятерых мошенников. Через счета подконтрольных им фирм-однодневок прошло более 677 млн рублей. Незаконный доход превысил 16,7 млн рублей.

Как сообщает TatCenter , в 2014—2016 гг. мошенники через 12 фирм-однодневок предлагали компаниям сэкономить на налогах. Они создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. Деньги обналичивались через зарплатные карточки. За свои услуги обнальщики брали от 2 до 7%.

Свою вину подсудимые полностью признали. Они, в зависимости от степени вины, проведут в колонии общего режима от 1,5 до 2 лет.