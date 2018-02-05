Акционеры Абсолют Банка решили изменить модель его бизнеса, значительно увеличив долю розницы. В связи с этим пост предправления займет Татьяна Ушкова, а нынешний глава Андрей Дегтярев займется корпоративными проектами в структурах акционера банка, НПФ «Благосостояние», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к банку.



«Это решение связано с изменением фокуса развития, — уточнил один из собеседников газеты. — В новой модели существенный акцент сделан на розничный бизнес. Банк будет активно развивать ипотеку и автокредитование, цифровые технологии».



«В связи с утверждением новой стратегии совет директоров банка рекомендовал на пост председателя правления Татьяну Ушкову, которая ранее отвечала в банке за развитие розничного бизнеса, трансформацию и запуск новых высокотехнологичных процессов», — подтвердил глава совета директоров Абсолют Банка Юрий Новожилов.

С момента покупки Абсолют Банка в 2013 году структурами РЖД значительную долю бизнеса (около 60%) занимало корпоративное кредитование.

«Именно на этом направлении специализировался нынешний глава банка Андрей Дегтярев, — пояснил собеседник издания, близкий к банку. — Кроме того, одновременно проходила консолидация санированного РЖД банка «КИТ Финанс», который он возглавлял раньше». Дегтярев перейдет работать в группу НПФ «Благосостояние», где продолжит заниматься корпоративными проектами.

По новой стратегии развития, к концу 2019 года планируется нарастить долю розничного бизнеса до 70% кредитного портфеля. Общий рост активов банковской группы должен составить около 15%, чистая прибыль по итогам 2018 года — 0,4 млрд рублей, в 2019-м — 1,8 млрд. Для реализации этих планов акционеры докапитализируют группу в течение 2018–2019 годов на сумму 9 млрд рублей.

Розничный сегмент хорошо восстанавливается после затяжного кризиса, отмечают эксперты, а близость к структурам ОАО «РЖД» может стать дополнительным конкурентным преимуществом банка, обеспечив лояльную клиентскую базу.

