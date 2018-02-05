Арбитражный суд Москвы арестовал 7,4 млрд рублей на счетах кипрской компании Minga Management Limited – одного из акционеров банка «Возрождение», пишут «Ведомости» . Обеспечительные меры были наложены по иску Промсвязьбанка от 25 января 2017 года. Как объяснял представитель Промсвязьбанка, тогда санируемый ЦБ банк потребовал признать недействительными сделки, прошедшие накануне его санации: 14 декабря Minga Management продала банку облигации аффилированных с ним компаний.

Вместе с иском Промсвязьбанк подал ходатайство об аресте 7,4 млрд рублей на счетах Minga Management. Банк указал, что ответчик принимает меры по выводу денег за счет оплаты различных сделок. Суд заявление Промсвязьбанка удовлетворил.

Minga Management Limited владеет 2,8% банка «Возрождение», следует из раскрытой банком информации на сайте ЦБ.

Ранее суд арестовал 38,1% обыкновенных акций «Возрождения» по другому иску Промсвязьбанка, который был подан к десяти зарубежным компаниям. Также были арестованы 66,8 млрд рублей, находящиеся на счетах этих компаний в филиале «Промсвязьбанк-Кипр».