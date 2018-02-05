Крупнейший китайский поисковик Baidu запустил новый блокчейн-сервис, имеющий большое сходство с «Криптокотятами». Главное отличие от оригинала — здесь пользователям предлагают разводить и торговать щенками.

Каждый цифровой питомец на площадке под названием «Leci Gou» (вероятно, подразумевается произношение «Let’s Go») может похвастаться «восемью атрибутами внешности, у каждого из которых есть два вида свойств — редкие и обычные». Комбинация этих характеристик определяет общую уникальность. Практически как в видеоиграх, щенки делятся на «обычных», «редких», «исключительных», «эпичных», «мифических» и «легендарных».

Новая игра хоть и схожа с Cryptokitties, но имеет важное отличие: она основана не на Ethereum, а на отдельном блокчейне – Achain. В отличие от Ethereum платформа Achain основана на концепции под названием «Fork Theory»: Achain позволяет разработчикам проводить хардфорки и создавать новые монеты и токены – по типу того, как это происходит в сети Bitcoin.

Наличие у CryptoDogs собственного блокчейна позволит избежать перегрузки основного блокчейна в том случае, если игра приобретет популярность, как это произошло в случае с Cryptokitties.

Цена представленных на площадке «криптощенков» прямо пропорциональная их редкости. Пользователи с аккаунтами Baidu могут получить стартового «питомца» и бесплатные 1000 очков для использования на рынке.