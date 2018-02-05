Скаммерам удалось похитить около $1,875 млн в Ether у инвесторов блокчейн-проекта Seele.

Еще до начала ICO два мошенника под видом администраторов Telegram-группы компании в личных сообщениях предложили его подписчикам поучаствовать в предпродажах токена и получить бонус до 30%.

Участники криптосообщества подозревают, что скамом занимались сотрудники Seele, так как в Telegram назначить кого-либо на роль администратора может только другой администратор, пишет Anycoin . Также, мошенники могли зарегистрировать аккаунт под именем реального сотрудника проекта и попросить администратора канала от лица руководства Seele дать такие же права новому специалисту по анализу данных.

Команда Seele официально заявила о непричастности к таким предложениям, принесла извинения подписчикам с обещанием помочь пострадавшим с компенсацией потерянных средства и включила двойную проверку для администраторов в Telegram.