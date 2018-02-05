Представители малого бизнеса могут открыть расчетный счет в Сбербанке бесплатно. Для этого нужно сразу подключиться к одному из пакетов услуг банка, кроме пакета «Легкий старт», в который уже входит бесплатное открытие расчетного счета.



«Сбербанк заинтересован в развитии предпринимательства в России, и мы продолжаем делать банковские услуги для малого бизнеса максимально доступными, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Наши инициативы востребованы рынком: например, с начала сентября наши клиенты подключили уже более 150 тысяч пакетов услуг «Легкий старт». Для наших новых клиентов, которые выбирают другие пакеты услуг, мы отменили плату за открытие расчетного счета».

Новое предложение Сбербанка для малого бизнеса дополняет действующую акцию «Приведи друга», которая позволяет получить бесплатное обслуживание с любым из подключенных пакетов услуг.