Приток капитала в российские бумаги в последнюю неделю января составил 260 млн долларов, в том числе 187 млн поступили на отечественный рынок через фонды, специализирующиеся на инвестициях в развивающиеся рынки. Специализированные российские фонды получили всего 47 млн долларов, сообщает Sberbank CIB со ссылкой на данные EPFR Global.



Суммарный приток инвестиций с начала года в Россию составил 1,47 млрд долларов, при этом специализированные российские фонды за это же время пополнились на 4,4%, или 510 млн.

«Приток средств со стороны пассивных фондов превалирует как в отношении России, так и глобальных развивающихся рынков в целом: пассивные инвесторы с начала года вложили в Россию 862 млн долларов, а активные — 610 млн долларов», — говорится в обзоре инвестбанка.

Аналитики Sberbank CIB Коул Эйксон и Андрей Кузнецов отмечают, что ослабление восходящего тренда цен на нефть является главным неблагоприятным фактором, обусловившим динамику притока капитала в Россию в последнее время. «Она по-прежнему хорошая, но уже не лучше, чем у аналогов», — пишут они.

Кроме того, как отмечается в обзоре, еще один фактор — Китай, который в рассматриваемую неделю оттянул на себя примерно половину всего чистого капитала, поступающего через фонды развивающихся рынков. Только на прошлой неделе в развивающиеся рынки инвесторы вложили 7,6 млрд долларов, в Китай — 3,5 млрд.

По мнению EPFR Global, внезапное увеличение притока средств в Китай объясняется формированием позиций в преддверии празднования китайского Нового года по лунному календарю. Действия инвесторов, в свою очередь, продиктованы надеждами на то, что недавнее регуляторное ужесточение в отношении финансовых рынков в скором будущем смягчится.