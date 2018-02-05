Россияне уже в следующем году смогут переводить друг другу деньги по номеру телефона — без привязки к банковским картам. Такая возможность появится благодаря тому, что Россия внедрит и законодательно закрепит принципы платежной директивы PSD-2, работающей в Европе, пишут «Известия» .



Платежная директива PSD-2 обязует кредитные организации открыть свои клиентские базы и программные интерфейсы (API) третьим лицам, в том числе сотовым компаниям. В этом случае при переводе денег из цепочки «банк — платежная система — клиент» второй элемент пропадает. Благодаря этому средства можно перечислять, даже не зная номера карты получателя. При необходимости отправить деньги другому человеку в мобильном приложении своего банка физлицу достаточно ввести сумму и номер телефона того, кому переводятся средства.

Такая система с января 2018 года действует в Евросоюзе. Российский аналог переводов между гражданами начали разрабатывать в ассоциации «Финтех» при Центробанке, сообщил источник, близкий к ЦБ.

«Она позволит создать открытый банкинг, — рассказал собеседник газеты. — Сейчас в ассоциации обсуждается идея создания системы моментальных платежей по номеру телефона, внедрение PSD-2 ускорило бы этот процесс».

Предполагается, что данные о клиентах и интерфейсы будут раскрываться банками не бесплатно. Тарифы за эту услугу еще не определены.