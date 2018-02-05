Основное преимущество рефинансирования ипотечного кредита в банке – сервисная модель - клиенты будут посещать банк только один раз, все работы по оформлению документов будут делать сотрудники банка. Сейчас в большинстве банков количество контактов с банком по вопросам первичной ипотеки или ее рефинансированию около восьми раз. При этом количество требуемых документов обычно в банках около восемнадцати, в Альфа-Банке не более девяти. Ставка рефинансирования от 9,29%.



«Основные клиенты рефинансирования - это люди, взявшие ипотеку в последние пять лет, у них сейчас отличный шанс рефинансировать свой кредит под более низкий процент и существенно снизить сумму своего платежа, в среднем на 25-30%», - комментирует директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Николай Мальнев. - Рефинансирование ипотеки – это реальная экономия денег и времени».



Напомним, что Альфа-Банк запустил собственную ипотеку осенью прошлого года. Ставки от 9,49%, с первоначальным взносом от 15% и сроком кредита - до 30 лет. Ставки фиксированные и не зависят от срока кредита и размера первоначального взноса. Банк предлагает несколько типов ипотечных программ: рефинансирование ипотеки других банков, ипотека на приобретение готового жилья и ипотека на новостройки. Сотрудники Альфа-Банка предоставляют клиентам профессиональную консультацию по ипотеке и сопровождают их в течение всего процесса оформления кредита. Клиентам Альфа-Банка доступна линейка классических ипотечных продуктов: кредиты для первичного и вторичного рынков недвижимости, рефинансирование имеющихся кредитов, а также кредит под залог имеющейся недвижимости.



В 2018 году в банке планируют существенно нарастить кредитный портфель в том числе и за счет ипотечного кредитования и за три года войти в ТОП-5 ипотечных банков страны. Планируется, что в 2018 году ипотечное кредитование по собственным программам Альфа-Банка станет доступно в большинстве регионов присутствия банка.

Банк не взимает комиссию за рассмотрение заявки, за выдачу кредита и за досрочное его погашение. Не требуется согласие первичного кредитора на последующую ипотеку. К рассмотрению принимаются кредиты в сумме от 600 тысяч до 50/25 млн рублей (Москва/СПб) в зависимости от предоставляемого в залог объекта недвижимости.



Более подробную информацию можно получить по телефонам 8​ (495) 785-57-85​​ ​​для Москва и 8-800-200-00-35​​​ для регионов, а также во всех ипотечных отделениях Альфа-Банка. Условия предоставления ипотечных кредитов и их рефинансирования можно узнать на сайте банка .