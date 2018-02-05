Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило Прио-Внешторгбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками бизнес-профиля, качества активов, достаточности капитала и способности к его генерации, а также адекватными оценками ликвидности и корпоративного управления, поясняется в релизе агентства.

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при достаточно сильных позициях на региональном уровне (банк является крупнейшим по размеру активов из зарегистрированных в Рязанской области). Вместе с тем значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля, поскольку это ограничивает возможности кредитной организации по росту и может оказать давление на ее финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, по оценке агентства, является невысокой.

Удовлетворительная позиция по капиталу и способности его генерации обусловлена, с одной стороны, низкой устойчивостью капитала к возможному обесценению крупных кредитов (к нарушению норматива Н1.0 способно привести полное обесценение 4% остатка ссудной задолженности банка на 1 января 2018 года), а с другой — адекватными показателями рентабельности (ROE по прибыли после налогообложения составила 7%, согласно отчетности по РСБУ за 2017 год без учета СПОД) в сочетании с высоким покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (более 160% за IV квартал 2017 года). Показатель чистой процентной маржи на протяжении последних трех лет находится в диапазоне 6—7%, что также рассматривается агентством как адекватный уровень.

Кредитный портфель банка составляет основу его активов и представлен прежде всего ссудами, выданными юридическим лицам и кредитным организациям. Уровень покрытия ссудного портфеля обеспечением оценивается как достаточный. Доли просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных юрлицам и индивидуальным предпринимателям (10% на начало этого года), и ссуд IV и V категорий качества в совокупном кредитном портфеле (17% на отчетную дату) рассматриваются как высокие, однако при этом отмечаются умеренная концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 января крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 34%) и высокое качество контрагентов на рынке межбанковского кредитования. Розничный кредитный портфель преимущественно представлен ипотечными ссудами и характеризуется невысоким уровнем просроченной задолженности (менее 2%).

Ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения при их низкой географической диверсификации. При этом концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах оценивается как низкая, а запас ликвидности — как достаточный (Н2 составил более 170%, Н3 — свыше 370%, отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам на протяжении 2017 года поддерживалось на уровне 17—20%).

«Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. В банке принята стратегия развития на 2017—2019 годы, учитывающая различные макроэкономические сценарии и включающая в себя SWOT-анализ, а также направления развития банка по бизнес-сегментам. Стратегия направлена на поступательный рост объемов активно-пассивных операций при сохранении сопоставимых с нынешними уровнями достаточности капитала и прибыльности, а также развитие линейки услуг, в том числе предоставляемых на комиссионной основе», — указывают в RAEX. Вместе с тем агентство отмечает ограниченные возможности по расширению клиентской базы банка, в том числе связанные с невысоким инвестиционным потенциалом домашнего региона банка и с ожидаемым сохранением конкуренции со стороны отдельных федеральных банков.