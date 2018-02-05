Продлены сроки содержания под стражей учредителя кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал» Игоря Белоусова, а также председателя правления некоммерческого потребительского общества (НПО) «Семейный капитал» Натальи Верховой. Об этом сообщили в понедельник РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, Белоусов обвиняется в мошенническом хищении 170 млн рублей, а Верхова — в хищении средств пайщиков в размере 1,7 млрд рублей.

«Кроме Белоусова и Верховой Невским районным судом Петербурга был продлен арест других фигурантов этого уголовного дела — жены и сына Белоусова Галины Васянович и Алексея Васяновича. Все они останутся под стражей до 5 мая. Одному из руководителей кооператива — Дмитрию Ходыкину суд до 5 мая продлил домашний арест», — рассказали в ОПС.

Как следует из материалов дела, Белоусов учредил КПК «Семейный капитал» в 2011 году. Предполагалось, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать в сети собственных магазинов. В 2016 году арбитражный суд признал КПК банкротом. В кооперативе идет конкурсное управление. В реестре пайщиков, которым задолжал КПК, более 800 человек из всех регионов страны, общая сумма требований превышает 1 млрд рублей.

В конце 2016 года было создано НПО «Семейный капитал», позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Правоохранительные органы считают НПО правопреемником КПК.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, НПО, которым руководила Верхова, и его филиалы, которыми в других регионах управляли еще семь фигурантов дела, имеют признаки финансовой пирамиды.

Как следует из материалов дела, злоумышленники в период с 2013 по 2017 год привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15% до 22% в год). По данным следствия, денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более чем 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплата дивидендов производилась за счет денежных поступлений от новых вкладчиков, и таким образом было похищено более 1,7 млрд рублей из 8 млрд, вложенных пайщиками в НПО.

Всего, по данным ГУЭБиПК, на территории 17 субъектов РФ действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб понесли более 25 тыс. человек.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества») и 210 УК («Организация преступного сообщества»).

Кроме того, по данным петербургского управления Федеральной службы судебных приставов России, дознавателем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 уголовных дел, из них 12 эпизодов — по статье 177 УК («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»), а 46 — по статье 315 («Неисполнение решения суда»). Всего на исполнении в УФССП находится более 1 140 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания свыше 726,2 млн рублей.

