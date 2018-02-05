ОТП Банк в 2017 году увеличил продажи партнерских комиссионных продуктов в семь раз — с 34 тыс. до 231,5 тыс. штук. Это продукты, которые не входят в тело кредита и предлагаются клиентам в торговых точках, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«С целью формирования продуктового предложения, максимально отвечающего потребностям разных клиентских сегментов, ОТП Банк сформировал следующую линейку продуктов: страхование имущества и личных вещей; защиту от мошенничества; страхование путешественников ; защиту гаджетов; страхование детей от травм и вирусных инфекций; юридические консультации, включая страховку на покрытие судебных издержек; программы помощи на дорогах; консультации в сфере диетологии; консультации по вопросам ухода за домашними питомцами и многое другое (включая продукты «HR-помощник» и «Спортивный плюс»)», — говорится в релизе.

Продукты банка адресованы клиентам с разным уровнем дохода. В лидерах продаж в 2017 году были страхование детей, имущества, а также юридические консультации, добавили в пресс-службе.