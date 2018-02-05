В Кремль не поступал список бизнесменов, которые хотели бы вернуться из Великобритании в Россию, подготовленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

«Пока мы узнали об этом (списке) из сообщений СМИ в администрации президента, — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Пока мы подобного письма или обращения Бориса Титова не видели».



Представитель Кремля добавил, что в связи с этим комментировать детали документа он не может.

О направлении главе государства списка таких предпринимателей ранее сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов. Представитель Кремля сообщил, что речь в документе идет, судя по всему, о российских бизнесменах, не все из которых «в ладах с законом». «Мы знаем, что Лондон — это место, где живет много людей, которые не в ладах с законом в нашей стране», — заметил он.

«Безусловно, если такое письмо поступит, оно будет рассмотрено, оно будет перенаправлено соответствующим службам, органам, которые или имели вопросы к этим гражданам, или имеют до сих пор», — подчеркнул Песков.

При этом Песков добавил, что гарантии желающим вернуться в РФ из Великобритании бизнесменам может дать только закон, это не прерогатива президента. «Наилучшей гарантией (для таких предпринимателей) является действующее законодательство РФ, и в данном случае это не прерогатива президента», — заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера.

Так он ответил на вопрос о том, сможет ли президент РФ Владимир Путин дать какие-либо гарантии российским бизнесменам, которые хотели бы вернуться из Великобритании в Россию.

Представитель Кремля не исключил возможности проработки не только финансовой, но и уголовной амнистии для бизнеса.

«Безусловно, если такой вопрос будет поставлен, и когда он будет поставлен, то он будет проработан», — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли объявление уголовной амнистии для бизнесменов, которые хотели бы вернуть капиталы в Россию, но, будучи не в ладах с российским законом, скрываются в Лондоне.

При этом Песков отметил, что на данный момент однозначно ответить на этот вопрос невозможно, «потому что какая-то позиция может быть сформулирована только с учетом точки зрения правоохранительных органов, по линии которых и имеются вопросы к этим гражданам».

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что список желающих вернуться на родину, но при этом скрывающихся в Великобритании от российского правосудия предпринимателей из РФ, судебные дела которых возможно подвергнуть пересмотру, передан президенту РФ Владимиру Путину.