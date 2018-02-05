Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова назвала криптовалюты опасным инвестиционным инструментом из-за высокой волатильности. Об этом она сказала в ходе Недели российского бизнеса, организованной РСПП, сообщает RNS.

«Когда у нас волатильность в два раза то в одну, то в другую сторону, рекомендовать или способствовать тому, чтобы наши простые потребители принимали это (криптовалюты. — Прим. ред.) и считали это как хороший инвестиционный инструмент, с точки зрения государства, было бы крайне опасно», — подчеркнула она.

По ее словам, ЦБ выступает против разрешения обмена криптовалют на территории России и будет обсуждать этот вопрос с Минфином.