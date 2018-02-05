Оплатить туры, отели, авиабилеты, круизы, экскурсии и трансферы, оформленные в компании РоссТур (ООО «Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма») теперь можно с помощью QIWI Терминалов, QIWI Кошелька, в банках-партнерах системы CONTACT, а также в салонах сотовых ритейлеров «Евросеть» и «Связной».

Чтобы сделать платеж, необходимо назвать поставщика услуги – РоссТур, указать номер брони и сумму к оплате. Комиссия за проведение платежа не взимается. Денежные средства зачисляются на счет компании в режиме реального времени.

«В QIWI появился один из крупнейших российских туроператоров – компания РоссТур. Теперь оплатить все виды туристических услуг – от туров до аренды авто – можно в любой точке России, будь то ближайший QIWI Терминал, офис банка-партнера системы CONTACT, салон «Евросети» или «Связного», а также онлайн с помощью QIWI Кошелька», - сказал Ришат Аббазов, директор департамента развития мобильной коммерции и эквайринга Группы QIWI.

О QIWI

QIWI – ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет и мобильным каналам связи. Она включает свыше 19 млн виртуальных кошельков и более 152 000 терминалов и точек приема платежей. С помощью QIWI торговые компании принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму 78 млрд руб. от более чем 51 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты попеременно.

Источник: КИВИ Банк (АО)