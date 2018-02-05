Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года будет индексироваться не на уровень инфляции, а расти в соответствии с динамикой прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин, выступая на профильном комитете Госдумы, передает ТАСС.



«Установлено, что каждый год МРОТ будет с 1 января предусматриваться и устанавливаться на уровне прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте за второй квартал предыдущего года... То есть не на уровень инфляции, а на уровень динамики прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте. Это не всегда одинаковые значения», — сказал Топилин, отвечая на вопросы депутатов.

Он уточнил, что в случае, если размер прожиточного минимума будет снижаться, размер МРОТ останется прежним.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда будет равен 11 тыс. 163 рублей, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года, а суммарное повышение МРОТ в 2018-м составит 43%.

Президент РФ Владимир Путин 10 января заявил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018-го.