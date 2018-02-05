Павел Шевчук станет первым заместителем председателя правления Московского Кредитного Банка (МКБ), сообщает пресс-служба финучреждения.



«С целью дальнейшего укрепления рыночных позиций банка и в рамках усиления команды на должность первого заместителя председателя правления банка приглашен Павел Шевчук. Его кандидатура была одобрена наблюдательным советом 5 февраля 2018 года. В настоящее время Павел занимает позицию советника председателя правления банка. Планируется, что после получения согласования Банка России в установленном порядке он войдет в состав правления банка в качестве первого заместителя председателя правления банка», — говорится в релизе.

Шевчук будет курировать подразделения корпоративного и розничного бизнеса банка.

Павел Шевчук в 1996 году окончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, в 1998-м — Институт финансов и банковских технологий по специальности «финансы и кредит», в 2012-м — Московскую государственную юридическую академию им. О. Е. Кутафина. В финансовой сфере Павел Шевчук работает с 1995 года. На протяжении пяти лет Шевчук занимал руководящие должности в Сбербанке.

Занимавший позицию первого заместителя председателя правления банка Дмитрий Еремин принял решение покинуть банк с 15 февраля 2018 года, добавили в МКБ.