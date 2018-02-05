Министерство финансов РФ в период с 7 февраля по 6 марта закупит валюту на сумму 298,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина в понедельник.

Это рекордный объем покупки валюты с февраля 2017 года, когда Минфин начал проводить эти операции. Предыдущий максимум был зафиксирован в январе — 257,1 млрд рублей.



В сообщении министерства отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в феврале прогнозируется в размере 293,6 млрд рублей. При этом по итогам января «суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов» составило 4,5 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 298,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2018 года по 6 марта 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,7 млрд рублей», — сообщили в Минфине.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ станет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что специального решения по увеличению объема покупки иностранной валюты в этом году принято не было. «Мы уточнили порядок расчета средств, которые покупаем в наши резервы. На самом деле речь идет о технической правке, — говорил министр в интервью телеканалу РБК. — Мы использовали курс, который в прошлом году был заложен в бюджете при оценке объема средств, покупаемых в резервы. Сейчас мы эту величину используем, исходя из курса, сложившегося на рынке. Это более адекватно отражает тот объем покупок, которые необходимо осуществлять в наши резервы по бюджетному правилу, которое принято законодательно».

Силуанов отмечал, что Минфин выступает за то, чтобы курс рубля всегда был стабильным, несмотря на ценовые колебания на мировых рынках, притоки и оттоки капитала и другие факторы. «Бюджетное правило при покупке Минфином на валютном рынке как раз делает стабильным и прогнозируемым курс рубля по отношению к иностранной валюте. Это наша основная задача», — подчеркивал он.