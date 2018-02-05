Минфин России оценивает портфель инвестиций в новые специнвестконтракты (СПИК) более чем в 5 трлн рублей. Об этом сообщил на сессии, посвященной налоговой политике, в рамках Недели российского бизнеса заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает ТАСС.



«Мы уже в течение двух месяцев поработали с предпринимательским сообществом и можем заявить, что такого рода проектов в разных отраслях, именно новых проектов, мы уже сформировали портфель более чем на 5 триллионов рублей, с прямыми инвестициями — более чем на 1 триллион рублей», — сказал он.

Замминистра напомнил, что закон «О промышленной политике в РФ» подразумевал использование специнвестконтрактов только в некоторых отраслях промышленности. Сейчас Минфин готовит документационную базу, позволяющую использовать этот механизм абсолютно во всех отраслях реального сектора — в промышленности, сельском хозяйстве, связи, транспорте, энергетике и др.

«В отличие от действующего механизма мы попытались наполнить конкретным содержанием, понятием так называемой дедушкиной оговорки (принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны или введения международных санкций), стабильностью условий ведения бизнеса. Это означает, что любой бизнес-проект, в который входит предприниматель, инвестиции которого больше 1 миллиарда рублей собственных средств, — в обмен на это Российской Федерацией предоставляется обязательство, что до момента достижения простой окупаемости бизнес-модели проекта мы со своей стороны гарантируем неизменность условий ведения бизнеса», — рассказал Иванов.

Как заявлял ранее глава Минфина Антон Силуанов, министерство рассчитывает пройти согласование Госдумы с этим законопроектом в весеннюю сессию.