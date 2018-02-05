Минфин России не планирует вводить налогообложение операций по обмену валют населением, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.



Ранее в СМИ появилась информация о якобы готовящихся намерениях правительства ввести налог на доходы физлиц на валютные операции населения.

«Невозможно определить доход при совершении операции по обмену валют. Никаких налогов на такие операции мы вводить не планируем», — сказал Трунин.