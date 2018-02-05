Марго Кар Джейкобс (Ms. Margot K. Jacobs) избрана председателем совета директоров Азиатско-Тихоокеанского банка.

Марго Джейкобс с 2007 года занимает должность старшего советника в East Capital Private Equity AB, управляющей компании East Capital Financials Fund AB, одного из крупнейших акционеров АТБ.

Марго Кар Джейкобс закончила колледж в Дартмуте (штат Нью-Гэмпшир, США), а в 1996 году получила степень MBA в Университете Джорджтауна (США). На протяжении последних 10 лет являлась членом советов директоров ряда российских и европейских финансовых институтов. В совет директоров АТБ входит с июня 2014 года.

Комментирует Марго Кар Джейкобс: «Группа компаний East Capital специализируется на странах с развивающимся рынком, и в течение более чем 20 лет является ведущим портфельным инвестором в России. East Capital Financials Fund AB стал акционером АТБ в 2007 году. Несмотря на то, что сегодня для финансовых рынков в РФ наступили не самые легкие времена, мы видим здесь хорошие перспективы для коммерческих банков, которые способны в текущих условиях работать гибко, предоставляя своим клиентам полный спектр банковских услуг».