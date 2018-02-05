Mail.Ru Group подала заявку на регистрацию товарных знаков «Дешевле вместе» и «Купи вместе», следует из информации на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Отличие сервиса от конкурентов состоит в том, что он позволяет получить «групповую» скидку. Она начинает работать, если товар в течение 24 часов заказывают два и более покупателей. При этом размер скидки устанавливает продавец, и он не зависит от числа пользователей, заказавших товар. Максимальный размер скидки будет достигать 90%, рассказал представитель холдинга, а доставка будет бесплатной независимо от стоимости товаров.

Как сообщает РБК , на данный момент проект работает исключительно в экспериментальном режиме.

«Мы тестируем новую механику на китайских товарах. В зависимости от результатов будем принимать решение о развитии ассортимента», — цитирует издание представителя Mail.Ru Group.

Сейчас на площадке представлен ассортимент товаров, стандартных для большинства онлайн-магазинов. Это электроника, товары для красоты и здоровья, одежда, товары для уборки.