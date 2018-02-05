Приложение в бета-версии уже доступно для Android-устройств, вскоре появится версия и для iOS.
Mail.Ru Group подала заявку на регистрацию товарных знаков «Дешевле вместе» и «Купи вместе», следует из информации на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Отличие сервиса от конкурентов состоит в том, что он позволяет получить «групповую» скидку. Она начинает работать, если товар в течение 24 часов заказывают два и более покупателей. При этом размер скидки устанавливает продавец, и он не зависит от числа пользователей, заказавших товар. Максимальный размер скидки будет достигать 90%, рассказал представитель холдинга, а доставка будет бесплатной независимо от стоимости товаров.
Как сообщает РБК, на данный момент проект работает исключительно в экспериментальном режиме.
«Мы тестируем новую механику на китайских товарах. В зависимости от результатов будем принимать решение о развитии ассортимента», — цитирует издание представителя Mail.Ru Group.
Сейчас на площадке представлен ассортимент товаров, стандартных для большинства онлайн-магазинов. Это электроника, товары для красоты и здоровья, одежда, товары для уборки.
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