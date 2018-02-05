Lloyds Banking Group запретила держателям кредитных карт использовать их для покупки криптовалют, передает собкор Банки.ру в Брюсселе сообщение Daily Telegraph.

Примечательно, что трансакции будут блокировать только с кредитных карт, а с дебетовых операции не будут заблокированы, в том числе при покупке криптовалюты. У банковской группы насчитывается сейчас более 9 млн клиентов — держателей кредитных карт.

Данным запретом банковская группа пытается защитить клиентов от непредвиденных рисков, связанных с покупкой криптовалюты, так как такие резкие колебания стоимости криптовалют делают клиентов банков неспособными погасить долги по кредитным картам.

Соответствующие уведомления были направлены клиентам Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland и фирмам с кредитными картами MBNA, которые также входят в Lloyds Banking Group.

Отмечается, что запрет будет реализовываться с помощью черного списка основных продавцов криптовалюты.



Ранее такие банки, как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, также объявили о подобных запретах.