Билл Шихара, гендиректор Bittrex, подтвердил, что биржа открывает торговлю за доллары большинству своих клиентов.

Для новых пользователей появятся дополнительные требования, такие как минимальные торговые депозиты. Билл считает, что такая позиция гарантирует, что новые пользователи будут «людьми, которые понимают, что они делают».

По его словам, компания Bittrex не предназначена для ритейловых клиентов, она нацелена на аудиторию более сложных или институциональных трейдеров, сообщает Altcoin .

Как пояснил Шихара, поскольку Bittrex является биржей из США, они очень серьезно относятся к своим правовым обязательствам KYC и AML, соблюдение которых требует большого количества сотрудников для проверки. Весной планируется ввести еще 20 подрядчиков, доведя общее количество до 80.