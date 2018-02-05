Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о поддержке санируемых банков, снимающий с них ограничения по выдаче банковских гарантий для обеспечения обязанности по уплате налогов и иных платежей, регулируемых Налоговым кодексом (НК РФ), передает ТАСС .

Ранее комитет Госдумы по финрынку рекомендовал Госдуме принять законопроект, снимающий с санируемых банков ограничения на проведение широкого круга банковских операций. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 9 февраля.

Сейчас законодательство устанавливает порядок прямого участия Банка России в санации банков за счет Фонда консолидации банковского сектора, предполагающий приобретение им не менее 75% обыкновенных акций (долей) санируемого банка, что минимизирует риски, связанные с возможностью неисполнения банком своих обязательств. В то же время до завершения санации банки в течение определенного периода могут не соответствовать требованиям отдельных нормативных правовых актов РФ для выдачи банковских гарантий для обеспечения обязанности по уплате налогов и иных предусмотренных Налоговым кодексом платежей.

«Ограничение санируемых банков в возможности выдавать банковские гарантии для целей обеспечения обязанности по уплате указанных платежей может привести к снижению ликвидности и ухудшению финансового состояния банков, осложнить реализацию мероприятий по предупреждению их банкротства, что не соответствует целям введения нового механизма санации», — отмечается в сопроводительных материалах к документу.

В связи с этим законопроектом предлагается не ограничивать банки в возможности выдавать банковские гарантии для обеспечения обязанности по уплате налогов и иных платежей, регулируемых НК РФ, в случае реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка.