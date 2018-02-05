КНДР пытается с помощью хакеров похитить криптовалютные активы, и ей уже удалось завладеть их частью на несколько десятков миллионов долларов, утверждает южнокорейская разведка в докладе, представленном в понедельник в парламент Южной Кореи.

По информации южнокорейских спецслужб, в прошлом году КНДР направила сотрудникам одной из криптобирж хакерские электронные послания, посредством которых завладела секретными паролями. В результате была похищена криптовалюта в эквиваленте на несколько десятков миллионов долларов. Название криптобиржи разведка не привела, однако предупредила, что атаки могут продолжиться и в этом году, сообщает РИА Новости .

«В нынешнем году продолжаются такие попытки, в частности, в хищении криптовалюты. Предполагается, что круг жертв хакеров будет расширен, нужно проявлять бдительность», — советует разведка Южной Кореи.