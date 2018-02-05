Крупные социальные сети и поисковые системы в Китае перестали отображать рекламный или спонсорский контент, связанный с биткоином и другими криптовалютами.

Известно, что рекламу, связанную с цифровыми активами, перестали отображать крупнейшая в стране поисковая система Baidu и китайский аналог Twitter — микроблог Weibo. Представители Weibo подтвердили, что площадка в данный момент действительно блокирует всю рекламу, связанную с биткоином и другими криптовалютами. В Baidu ситуацию комментировать не стали, сообщает ForkLog .

Такая блокировка могла оказаться прямым следствием запрета первичных предложений монет (ICO) в сентябре прошлого года. Тогда Народный банк Китая назвал подобные кампании мошенническими. После этого свыше 90% местных ICO-стартапов вернули средства инвесторам.