Хакеры, укравшие 523 млн токенов NEM с японской биржи Coincheck, возможно, успешно потратили небольшую часть похищенной криптовалюты.

По словам сотрудника NEM Foundation, который разработал программное обеспечение для отслеживания перемещений украденной криптовалюты, в прошлую среду филиппинская блокчейн-компания Appsolutely получила около 2000 NEM на кошелек своего ICO. Платеж поступил с одного из счетов, по которым были распределены похищенные монеты. В пятницу 1100 украденных NEM были отправлены на криптовалютную биржу в Чехии, а еще часть – на биржи в США и Новой Зеландии, сообщает Anycoin .

NEM Foundation попросила криптовалютные биржи по всему миру отказывать в размещении украденных NEM. Однако если хакеры продолжат распределять похищенные токены по разным аккаунтам, то смогут конвертировать их в другие криптовалюты или фиат, отметили в организации.